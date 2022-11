Interview mit Pep: Sicherheitsleute greifen ein

Pep Guardiola ließ sich das Formel-1-Finale in Abu Dhabi am Sonntag nicht entgehen. Dabei wimmelte der Star-Trainer von Manchester City den englischen TV-Experten Martin Brundle erfolgreich ab. Weil Guardiola keine Fragen beantworten wollte, Brundle aber nicht lockerließ, griffen am Ende sogar die Sicherheitsleute ein.