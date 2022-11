Die Kneipe am Eck als Reich der Verrückten

„Krone“: Der Onkel will eine Irrenanstalt besichtigen, der Neffe bringt ihn in die Pension Schöller, ein Hotel für Dauergäste. Dort scheinen alle verrückt zu sein - soweit die Handlung. Warum wird dieses uralte Lustspiel so gern und immer wieder gespielt?

Susanne Lietzow: Weil die Grundidee großartig ist. Durch die Annahme, dass man in einem Irrenhaus steht, erscheint einem jeder dort verrückt - eine Wahrnehmungsverschiebung.