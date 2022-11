Klimakleber als Gefahr für die Kärntner Museen

Museen sollen nicht in Bunker verwandelt werden

Doch zu sehr will man sich bei den Kärntner Museen auch nicht von den Attacken verschrecken lassen. „Im Kulturbereich sind jetzt alle alarmiert, denn die äußerst berechtigte Sorge um die Umwelt und die katastrophale Klimakrise steht in direktem Konflikt mit unserer Aufgabe, den Kärntner Kulturschatz zu schützen und pflegen“, erklärt ein weiterer Mitarbeiter des Landesmuseums. „Deswegen haben wir alle Museen und auch Freilufteinrichtungen wie am Magdalensberg, bei Maria Saal oder das Römermuseum Teurnia dazu angewiesen, besonders achtsam zu sein. Aber in einen Bunker können und wollen wir die Kärntner Museen nicht verwandeln.“