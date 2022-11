„Vollste Unterstützung für Rechtsruck im ORF“

„Gehen hackeln, um Asylfälscher zu zahlen“

Eine Milliarde Euro fließen jährlich in die Mindestsicherung, 60 Prozent davon an Nicht-Staatsbürger. Somit gehen 600 Millionen Euro an Menschen, „die im Asylwesen herumdümpeln, nebenbei mit Drogen dealen und junge Mädchen am Praterstern vergewaltigen“, nimmt sich Nepp kein Blatt vor den Mund. Er ist verägert, denn zahlen würde das die hart arbeitende Wiener Bevölkerung. „Jeder von uns geht hackeln, muss in der Früh aufstehen, seine Steuern und Gebühren zahlen, nur um dann die Mindestsicherung für Asylfälscher zu zahlen.“