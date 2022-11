Zwei Diebstahlserien: Brettljausn und Parfums

Parfums und Kosmetikartikel

Ein Diebstahl in einem Spittal Geschäft am Dienstag der letzten Woche brachte dort die Beamten auf die Spur einer Seriendiebin. „Die 28-jährige Frau hat nachweislich zwischen 02.11. und 08.11. vier Diebstähle in mehreren Spittaler Geschäften begangen“, bestätigt die Polizei. „Dabei ließ sie Parfums und Kosmetikartikel für mehrere Hundert Euro mitgehen, die sie dann an einen vorerst unbekannten Mann verkaufte.“