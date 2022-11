Die Formel 1 ruft eine neue Rennserie ins Leben

Die Formel 1 hat am Freitag eine neue Frauen-Rennserie ins Leben gerufen. Diese soll im nächsten Jahr starten und junge Frauen auf den Rennsport vorbereiten. Die neue Serie mit dem Namen F1 Academy wird fünf Teams umfassen, die von Rennställen betrieben werden, die derzeit in der Formel 2 und Formel 3 antreten. Pro Team sollen jeweils drei Boliden starten, sodass ein 15-köpfiges Teilnehmerfeld entsteht, teilte die Formel 1 in einer Erklärung mit.