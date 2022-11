Alkohol in „alkoholfreien“ Getränken nachgewiesen

Ein Labor in Zürich hat in fünf von 25 alkoholfreien Getränken Alkohol nachgewiesen. Der Test sollte aufzeigen, ob die auf dem Etikett gemachten Versprechen der Wahrheit entsprechen. Vermeintlich alkoholfreie Biere haben häufig einen geringen Alkoholgehalt, wie das kantonale Labor in einer Mitteilung vom Freitag schrieb. Gesetzlich zulässig sind bis zu 0,5 Prozent. Entsprechend würden Produkte, die 0,0 Prozent Alkohol anpreisen, einen Mehrwert bieten.