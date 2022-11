„Haben einen Fleckerlteppich an Zuständigkeiten“

Die Pflege hat es nicht leicht in Österreich: Bis 2030 braucht es 35.000 neue Pflegekräfte. Doch dem Berufsfeld fehlt es an Attraktivität, vor allem aber an der passenden Unterstützung und entsprechenden Rahmenbedingungen. Zudem tragen Familienangehörige die Hauptlast der Pflege. Die von der Regierung angekündigte Pflegereform soll Abhilfe schaffen. Doch das reiche nicht: „Wir brauchen einen erleichterten Zugang von Drittstaatsangehörigen“, sagt Othmar Karas, Präsident des Hilfswerk Österreich und erster Vizepräsident des Europaparlaments im Live-Talk mit Moderatorin Conny Winiwarter. Zudem räumt er ein, dass die EU in der Asylpolitik gescheitert ist.