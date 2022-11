Das hält Cristiano Ronaldo wirklich von Leo Messi!

„Viele Leute fragen mich, ob Ronaldo in meinem Interview über Messi spricht … Oh ja, und was er sagt, wird große Schlagzeilen machen“ - so hatte Star-Journalist Piers Morgan Teil 2 seines großen Interviews mit Cristiano Ronaldo angekündigt. Angesichts der bereits zuvor öffentlich gewordenen Sager von CR7 über ManUtd-Trainer Erik ten Hag oder ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick durfte man also Spannendes bezüglich Lionel Messi erwarten. Allerdings: Brisantes gab‘s letztlich nicht, lediglich zu seiner ohnehin bekannt guten Beziehung zum Argentinier verlor er einige Worte …