Sturm Graz verlängert Vertrag von Trainer Ilzer

Es sei etwas „sehr Schönes, wenn man spürt und auch sieht, dass unsere Arbeitsweise und unser Einsatz anerkannt und wertgeschätzt wird“, sagte Ilzer. Auch Sportchef Andreas Schicker war zufrieden. Die geschlossene Vertragsverlängerung sei „eine absolute Bestätigung für unseren gemeinsam eingeschlagenen Weg“, betonte der Geschäftsführer Sport. Ilzer sei „einer der wesentlichen Bausteine“ dafür, dass sich die Steirer als Verein so großartig entwickelt hätten. „Unser gesamtes Trainerteam hat vom ersten Tag in Graz an hervorragende Arbeit geleistet und extrem viel Zeit, Herzblut und Akribie in die tägliche Arbeit mit der Mannschaft gesteckt.“