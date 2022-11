Vorsicht vor Plastikfolie in Hundefutterdosen!

Kontrolle ist besser

Nach Recherchen in der Branche verriet ein Insider: „Das Fleisch für die industrielle Produktion kommt meist tiefgefroren und in Folie verpackt, oft wird beim Wegschneiden ein kleiner Teil übersehen, der sich am Fleisch festgeklebt hat. Die Maschinen können zwar Metall und Glas herausfiltern, bei dem Verpackungsplastik schlägt der Kontrollmechanismus aber nicht an.“ Das bedeutet, dass Tierhalter wohl auf Eigenverantwortung setzen sollten und bei der Zubereitung von Futterdosen große Sorgfalt an den Tag legen müssen.