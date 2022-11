Eröffnung der Musikuni mit Pauken und Trompeten

Ein historischer Tag für die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) in Klagenfurt, die mit über 300 Studierenden aus allen Nähten platzt. Gemeinsam mit Rektor Roland Streiner, Landeshauptmann Peter Kaiser und Stadtchef Christian Scheider wurden die neuen Räumlichkeiten, unter dem Namen „digi.music.lab@gmpu“ in den Räumlichkeiten der ehemaligen Musikvolksschule in der Lidmanskygasse eröffnet. Dem wissenschaftlichen Team der Musikuniversität stehen dort sechs Lehrsäle und drei Büros zur Verfügung.