Am Schalter angestellt, dann als Räuber entpuppt

Gegen 10 Uhr betrat der Mann die Filiale im Bezirk Margareten und stellte sich in der Schlange beim Schalter an. Als er an der Reihe war, zog er plötzlich einen Gegenstand. Dieser soll laut Polizei Ähnlichkeit mit einer Waffe gehabt haben. Damit bedrohte der Täter die Angestellte, die daraufhin jedoch die Flucht antrat und in einen anderen Raum lief.