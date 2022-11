„Überwachung gibt‘s nur im Gesamtpaket“

Im Zuge der am Wochenende startenden Fußball-WM in Katar sollen mehr als 20.000 Kameras das „subjektive Sicherheitsgefühl“ mittels Überwachung herstellen. Der Vorteil: So können beispielsweise Massenpaniken mit Todesfolge vermieden werden. Für Seböck ist aber klar: Die Überwachung gibt es „nur im Gesamtpaket“. Ein Nachteil seien in dem Zusammenhang beispielsweise die Gesichtserkennungen: Diese betrachtet Seböck eher kritisch.