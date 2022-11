CO-Vergiftung: 17-Jährige lag bewusstlos in Wanne

Folgenschwere Auswirkungen haben offenbar Umbauarbeiten an einem Haus im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus gehabt. Eine 17-Jährige wurde von ihrer Schwester am Mittwochabend bewusstlos in der Badewanne aufgefunden - der Teenager hatte eine lebensgefährliche Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.