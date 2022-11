Frostige Tage: Erste Wintergrüße bis nach Wien

Nach einem äußerst milden Novemberstart zeigt sich der Monat nun langsam von seiner winterlichen Seite. Schon in den vergangenen Tagen kletterte die Thermometermarke kaum noch in den zweistelligen Plus-Bereich. Allerdings geht es noch etwas kälter, und das zeigt sich am Freitag sowie am Wochenende. Sogar im Osten kann sich die eine oder andere Schneeflocke blicken lassen.