LIVE: Medwedew gelingt Satzausgleich im Krimi

Stefanos Tsitsipas und Daniil Medwedew kämpfen gegen das Ausscheiden aus den ATP Finals. Tsitsipas verlor seine Auftaktpartie gegen Djokovic glatt in zwei Sätzen, während Medwedew knapp in drei Sätzen gegen Andrey Rublev den Kürzeren zog. Wir berichten LIVE (siehe Ticker unten). Derzeit steht es 1:1 in Sätzen.