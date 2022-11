Asyl: Dornauer bringt TSD-„Neugeburt“ ins Spiel

„Kein Platz für straffällige Asylwerber“

Man werde nicht „jedem und jeder eine neue Perspektive geben können“, räumte ebenjener ein und unterstrich: „Straffällige Asylwerber haben in Tirol keinen Platz“. Fakt sei dennoch, dass Tirol Schlusslicht sei, was die „gesetzlich festgelegte Quote“ betreffe. Man habe aber in den vergangenen Wochen durchaus Plätze geschaffen. In der Vorwoche habe Tirol etwa 76 Personen von der Bundes- in die Landesbetreuung übernommen.