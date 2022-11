Palast ändert für Prinzessin Kate Outfit-Regel

Kate hat „mehr zu bieten“ als tolle Outfits

Journalist Richard Palmer unterstrich im Gespräch mit dem „Daily Express“, dass Kate als hochrangiges Mitglied der königlichen Familie „mehr zu bieten“ habe, als nur auf ihr Outfit reduziert zu werden. So lägen Charles‘ Schwiegertochter viele Themen am Herzen, die sie auch in ihren Reden thematisiere. „Kate versucht, Veränderungen in diesem Land herbeizuführen.“ Sie setze sich etwa für das Wohl der Kinder ein und spreche auch Probleme psychisch Erkrankter an. „Wir sollten ihr zuhören“, begrüßte der Royal-Kenner daher auch die Entscheidung des Palasts.