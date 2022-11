Mädchen bewusstlos und gefesselt in Wald entdeckt

Mädchen kann sich an Vorfall nicht erinnern

Die 13-Jährige war Dienstagfrüh bewusstlos mit gefesselten Händen in einem Waldstück in Ostbevern von Passanten gefunden worden. Einem Paar war beim Spaziergang in dem Waldstreifen ein Fahrrad und ein Rucksack am Wegesrand aufgefallen.