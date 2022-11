Zauberflöte feiert Kino-Premiere in Salzburg

Große Oper als Fantasy-Spektakel im Kino: Wolfgang Amadeus Mozarts weltberühmte Oper „Die Zauberflöte“ gibt es ab 17. November als bildgewaltigen Blockbuster auf der großen Leinwand zu bestaunen. Bei der Österreich-Premiere in Salzburg ließen sich die Stars des Films gemeinsam mit dem Publikum von „The Magic Flute - das Vermächtnis der Zauberflöte“ in die musikalische Welt des Ausnahmemusikers entführen. krone.tv war dabei und traf Rolando Villazon, Iwan Rheon, Jack Wolfe, Stefan Konarske, Niamh McCormack, Wilson Gonzales, Regisseur Florian Sigl und die Produzenten am Red Carpet.