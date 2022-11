Meloni: „Covid-19 ist nicht die einzige Krankheit“

Neben der erneuten Verschärfung der Asylpolitik setzt die neue Regierung in Rom unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auch in der Corona-Politik neue Akzente. Nach der Abschaffung der Impfpflicht für Ärzte und Sanitäter soll es bald auch keine Geldstrafen mehr in Höhe von 100 Euro für nicht geimpfte Italiener ab 50 Jahren geben. Meloni selbst betonte beim G20-Gipfel in Indonesien: „Gesundheit und Freiheit gehen Hand in Hand.“