Neuer Trainer-Job? Hammer-Gerücht um Thomas Tuchel

In der spanischen Hauptstadt soll Tuchel in die Fußstapfen von Diego Simeone treten, sollte der langjährige Coach der „Rojiblancos“ den Verein verlassen. Aktuell läuft es für die Spanier alles andere als rund. Das Überwintern in der Champions League verpasste Atletico als Gruppenletzter, in der Liga fehlen auf Rang fünf liegend 13 Punkte auf Tabellenleader Barcelona.