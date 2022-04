Simeone an Pep: „Habe noch nie Kollegen verachtet“

„Sie haben 5-5-0 gespielt. In der Vorgeschichte, heute und in hunderttausend Jahren ist es enorm schwierig, so anzugreifen. Abgesehen davon, dass sie sehr konkurrenzfähig sind und gut verteidigen, gibt es keinen Platz“, meinte Manchester-City-Trainer Pep Guardiola nach dem 1:0 über die defensive Spielweise von Gegner Atlético Madrid.