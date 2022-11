Paszek: „Weiß, dass ich auf diese Bühne gehöre“

Was rundherum geredet wird, kümmert die einstige zweifache Wimbledon-Viertelfinalistin mittlerweile nicht mehr. „Die Zahl von Leuten, die wirklich an mich glauben, kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Wurscht, weil ich mache es für mich selbst“, sagte Paszek. Nach den Auftritten in Schwechat hat sie nun aber wohl mehr Schulterklopfer dazugewonnen. Und auch aus dem Team erhält sie viel Respekt. „Sie war drei Jahre lang verletzt. Es ist halt schwer, wenn man wirklich von Null anfängt. Es ist wahnsinnig schwierig, sich durch diese 15.000-Dollar-Turniere durchzuspielen“, kann ÖTV-Kapitänin Marion Maruska den Leidensweg Paszeks gut nachfühlen. „In den vergangenen Wochen hat sie auch einen Sprung in der Rangliste gemacht und bei den größeren Turnieren auch wieder Leute, die um die 200 stehen, geschlagen. Sie ist jetzt auch sehr fit, auch spielerisch wieder.“