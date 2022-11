Bald 40-jähriger Eder führt Biathleten in Saison

Der Heim-Weltcup (Hochfilzen, 8. bis 11. Dezember mit Sprint, Verfolgung und Staffel) und die WM (Oberhof, 8. bis 19. Februar) seien seine Höhepunkte in dieser Saison, so Eder. „Der Weltcup hat für mich schon eine große Bedeutung. Die WM ist für mich immer so eine Zufallsangelegenheit. Man muss in den zwei Wochen eine richtig gute Verfassung haben, wie es in Pokljuka war. Das kann man sehr schwierig herbeizaubern.“ In Slowenien hatte Eder in der Saison 2020/21 in der Mixedstaffel WM-Silber geholt und weitere Spitzenplatzierungen erreicht.