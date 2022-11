Arbeiter grüßt Kollegen im Suff mit „Heil Hitler“

Der 32-Jährige hatte wohl den Faschingsbeginn ein wenig zu intensiv gefeiert und kam betrunken gegen 22 Uhr an seinen Arbeitsplatz im Bezirk St. Veit in Kärnten. „Der Mann rief in der Produktionshalle ,Heil Hitler, alle Jugos sind Scheiße‘ und hatte dabei den rechten Arm zum Hitlergruß erhoben“, berichtet die Polizei. „Dann begann er, die anwesenden Mitarbeiter einzeln zu beschimpfen.“