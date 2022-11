Salzburger Narren feiern den Faschingsbeginn

Während in ganz Salzburg an diesem Wochenende bereits die ersten Adventmärkte öffnen, feierten manche Salzburger am 11. November einen anderen Brauch: den Fasching. Schon am Vormittag schlüpften die Flachgauer aus Plainfeld in ihre bunten Kostüme und machten sich auf zum hiesigen Gemeindeamt. Denn dort wartete pünktlich um 11:11 Uhr Wolfgang Ganzenhuber, Bürgermeister der Gemeinde, mit dem großen goldenen Schlüssel auf die närrische Gruppe. „Jetzt ist es wieder so weit“, lacht Ganzenhuber, der mit der Schlüsselübergabe nicht nur den Fasching offiziell einleitet, sondern auch symbolisch bis zum Faschingsdienstag seine politische Macht im Ort verliert. „Das machen wir so seit 1987“, sagt Wilhelm Kollmann, Obmann der Faschingsgilde.