Wenn die Kasmandln an der Türe klopfen

Dem Ruf des daraus entstandenen Brauchs des „Kasmandlfoahns“ folgen heute noch viele Kinder. Am Hof der Familie Bliem in St. Michael etwa wartete Marianne Bliem (95) schon sehnsüchtig auf die Kleinen, die als Sennerin, Kasmandl, Stier, Hoitabua und Co unterwegs waren. „Ohne Kasmandln würde etwas fehlen. Auch wir waren damals unterwegs. Nur im Krieg gab es den Brauch nicht“, erinnert sich Bliem.