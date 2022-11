Kostenexplosion! Zuschauer sollen nun Halle heizen

Geplant, gebaut, eröffnet! Ruck-zuck ging das im Vorjahr in Ried - binnen sieben Monaten stand am Messegelände Österreichs einzige Halle ausschließlich für Volleyballsport. Errichtet um 2,8 Millionen Euro kostengünstig in Leichtbauweise. Womit auf die Isolierung quasi bewusst gepfiffen worden war. Was damals keinen kratzte. Schließlich war Gas günstig – und wurden die Heizstrahler zudem so konzipiert, dass in der kalten Jahreszeit bereits eine 30-minütige Heizphase reichte, um beim Training am Parkett 22 Grad zu haben.