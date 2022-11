Hilfe für Diabetiker durch die „denkende Sohle“

In die Pedale treten und messen

„Intelligente Schuheinlagen“ sind aber auch im Sport interessant. „Sie helfen, Bewegungstechniken zu verbessern oder schmerzhafte Überbelastungen zu vermeiden“, so Koeppe. Unter der Marke „Tretkraft“ werden noch in diesem Herbst Einlegesohlen mit Messfunktionen für Radfahrer vertrieben. Längerfristig will Sendance, das Know-how aus der JKU zur Anwendung bringt, ein weltweit führender Anbieter für Sensoren in Sport- und Gesundheitsprodukten werden.