Energieeffizienz: Schulen sollen Vorbilder werden

Die österreichischen Schulen sollen zu Vorbildern beim bewussten Umgang mit Energie in Europa werden. Außerdem sollen die Schülerinnen und Schüler durch die Initiativen an den Lehranstalten bzw. im Unterricht als eine Art „Energiebotschafter“ dieses Bewusstsein in die Familien hineintragen, so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag.