ÖBB-Pensionen: Der lange Bremsweg...

Aber die ÖBB haben nicht nur 50 Prozent mehr Pensionisten als aktive Mitarbeiter zu versorgen, man geht dort schon mit 61,2 Jahren in den Ruhestand. Und, bitte anhalten, 23 Prozent davon „krankheitsbedingt“. Da müsste sich doch jeder Firmenchef fragen: Was ist da bei uns los, wenn so viele krankheitshalber vorzeitig ausscheiden?