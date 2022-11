Vögel mit Klebstoff gefangen: 58-Jähriger ertappt

Aufmerksame Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, nachdem sie am Donnerstag beobachtet hatten, wie ein Mann in einem Waldstück in Wien-Liesing heimische Vögel in mehreren kleinen Käfigen abtransportierte und anschließend Müll in Form von Drähten und Schnüren hinterließ. Daraufhin entdeckten die alarmierten Polizisten perfide Wildvogel-Fallen im Wald. Anzeige!