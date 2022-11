Rapid: Bei Andreas Schicker lässt man nicht locker

Als die „Krone“ am Sonntag Rapids Interesse an Sturms Sportdirektor vermeldet hat, wurde in Graz dementiert. Das war zu erwarten. Aber Grün-Weiß wird nicht locker lassen. Ohne Zeitdruck. Mit Zoki Barisic hat Rapid ja (noch) einen Sportdirektor, der ohnehin weiter Trainer bleibt. Er ist über die Pläne von Wrabetz, Michael Tojner und Co. informiert. Im WM-Winter wird an Rapids Kader - abgesehen von angestrebten Verlängerungen (Hedl, Querfeld) - nicht groß geschraubt werden. Der echte Neustart erfolgt also erst im Sommer. Mit Schicker?