Hier werden die Rapidler von einem Roboter rasiert

Was der LASK am vergangenen Wochenende nicht schaffte, ist dem Operationsroboter „da Vinci“ am Dienstag gelungen, und die Gegenwehr war praktisch nicht vorhanden. Rapidler wurden rasiert. Präsident Martin Bruckner, Cheftrainer und Geschäftsführer Sport Zoran Barisic sowie Kapitän Christopher Dibon ließen sich freiwillig von „da Vinci“ rasieren. Die Aktion im Allianz Stadion der Hütteldorfer sollte auf die Vorsorge gegen den Prostatakrebs hinweisen.