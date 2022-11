„Rapid ist wunderbarste Fußballverein der Welt!“

Barisic habe „bewiesen, dass er einen guten Job macht und zuletzt einen guten Draht zur Mannschaft gefunden hat“, so Hatz. Deswegen sei ein Verbleib „eine Möglichkeit“, so der ehemalige Verteidiger Rapids, ehe er sich dann doch ein „wahrscheinlich“ entlocken ließ. Mit Zoki habe es bereits Gespräche gegeben, er habe Bereitschaft signalisiert. Für Hatz wie für Wrabetz ist klar: Trainer und Geschäftsführer Sport sei für Barisic in Personalunion künftig keine Option. Dass Barisic Geschäftsführer Sport bleibt und Rapid einen neuen Trainer bekommt, sei „auch eine Möglichkeit“, so Hatz. Einer werde jedenfalls nicht neuer Geschäftsführer Sport: Steffen Hofmann. Er habe keine einschlägigen Ambitionen angemeldet, versicherte Wrabetz. Die genaue Rolle Hofmanns in der GmbH müsse erst definiert werden.