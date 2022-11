Opposition: Teuerungsrat ist „hilfloses Gremium“

Die Tiroler FPÖ und Liste Fritz haben am Donnerstag Kritik am Teuerungsrat der Tiroler Landesregierung geübt. Dieser hatte am Mittwoch erstmals getagt, wobei an anspruchsberechtigte Menschen appelliert wurde, Förderungen wie Energiekosten- und Heizkostenzuschuss auch abzuholen. Die Freiheitlichen forderten indes einmal mehr ein Anti-Teuerungspaket für Tirol, die Liste Fritz ortete im Rat „viel Lärm um Nichts“.