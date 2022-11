Liste Fritz macht Druck bei Teuerung und Pflege

Die angekündigte Strompreiserhöhung sorgt für Sorgenfalten. Auch diese möchte die Liste Fritz aussetzen – damit das gelingt, sollen sich Regierung und Vertreter der landeseigenen Stromanbieter an einen Tisch setzen. Eine weitere Forderung: Günstigere Energieberatung. Die meisten dieser Anträge wurden abgeändert in der letzten Landtagsperiode bereits angenommen – sind laut Sint dann aber in der Teuerungsgruppe (unter LH Anton Mattle) untergegangen.