Ab neuem Schuljahr gibt es den Zweig Mediendesign

Bis jetzt gibt es in der HAK/ HAS Frauenkirchen die Ausbildungszweige Business & Sports und Nachhaltige & ökologische Unternehmensführung. Mit kommendem Schuljahr wird ein dritter Schwerpunkt dazukommen. Vor allem kreative Schüler werden sich wohl für den Zweig „Mediendesign“ entscheiden. Gelehrt wird Fotografie, Bildbearbeitung, Web-Design und vieles mehr. „Die Schüler werden lernen, wie man mit der Spiegelreflexkamera umgeht, aber auch wie man Storyboards erstellt und dann daraus Werbekurzfilme gestaltet“, so Doris Weiss, die den Ausbildungszweig mit aus der Taufe gehoben hat. Auch Social Media wird ein großes Thema sein.