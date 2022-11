„Eine der größten Erfahrungen, die man macht“

Aus der Akademie von Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat er es nicht nur in die Champions League, sondern auch in den WM-Kader des Vizeweltmeisters geschafft. Es sei „eine der größten Erfahrungen“. Denn Luka Sucic vertritt Kroatien in Katar auf der weltgrößten Bühne. Der 20-Jährige ist eines der Vorzeigeprojekte der Bullen. Mit 14 Jahren hatte sich das Ausnahmetalent aus Oberösterreich dem Salzburg-Nachwuchs angeschlossen. Vier Jahre später debütierte Sucic in der Champions League, im Vorjahr im kroatischen A-Team.