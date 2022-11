Christkind wird auch heuer viel zu tragen haben

Doch: Nur an das Sparen und an die Kosten generell zu denken, sei ein schlechter Ratgeber bei der Entscheidungsfindung, meint der 49-Jährige. „Hat man zu, spart man Kosten, macht aber auch keinen Umsatz“, so Teller. Außerdem gibt’s auch enttäuschte Kunden, die vor einem geschlossen Geschäft stehen und dann womöglich zum Mitbewerber oder zu Online-Handels-Plattformen wie Amazon abwandern könnten: „Die haben immer offen.“