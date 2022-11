VfGH-Urteil zu Sonderwidmungen sorgt für Erdbeben

Anno 2003 wurde in Ludesch eine Fläche aus der Landesgrünzone in ein sogenanntes Sondergebiet umgewidmet, um dem Dosenhersteller „Ball“ die Errichtung eines Betriebsgebäudes zu ermöglichen. Mittels solcher Sonderwidmungen, so war es über viele Jahre Usus, konnten Freiflächen bebaut werden, ohne dass die Grundstücke aus der Grünzone entnommen wurden.