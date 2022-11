Generalstreik legt Belgien weitgehend lahm

In Belgien hat in der Nacht auf Mittwoch ein Generalstreik begonnen. Besonders betroffen sind Flughäfen, der Bahnverkehr und Krankenhäusern. So soll nach Angaben der belgischen Eisenbahn nur jeder vierte Zug fahren. Am Brüsseler Flughafen wurde mehr als die Hälfte der Flüge gestrichen.