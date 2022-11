Blutplasma als Mangelware: Spender akut gesucht

Bis zu 400 Spenden pro Woche

Sei es bei Immundefekten, wo Proteine im Blut fehlen, oder in Form von Fibrinklebern, die bei Operationen und zum Verschließen von Schnittwunden verwendet werden. Derzeit sind knapp 1500 Spender in der Datenbank vom BioLife Plasmazentrum in Klagenfurt registriert, die im Schnitt 350 bis 400 Spenden pro Woche abgeben. Eine Zahl, die vorerst beachtlich klingen mag, doch dringend benötigt wird.