Ryan Reynolds: Dieser Auftritt war „traumatisch“

it Schrecken erinnert sich „Deadpool“-Star Ryan Reynolds an seinen Auftritt in der südkoreanischen „Masked Singer“-Show. „Ich war in der tatsächlichen Hölle“, sagte der 46-Jährige unter dem Gelächter seiner Gesprächspartner in der amerikanischen „Today“-Show. Während des Auftritts - siehe oben - vor einigen Jahren habe er sich gefragt: „Warum habe ich dazu Ja gesagt? Das ist furchtbar! Ich kenne noch nicht einmal dieses Lied, ich weiß nicht, wie man das hier macht. Es war traumatisch.“