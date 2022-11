Wiener Polizei gelingt Schlag gegen Rip-Deal-Bande

Der aktuellste Fall macht die kriminellen Machenschaften dieser Banden nochmal deutlicher. Die Täter-Familie agierte in Wien unter dem Deckmantel einer Immobilien-Betreuungsfirma und gab vor, inserierte Immobilien für einen Käufer im Ausland erwerben zu wollen. Bei der Besichtigung (Architekt im Auftrag der Täter) wurde von einer Finanzierung bzw. Provision über Kryptowährungen gesprochen. In dem Fall ging es um Bitcoins. Als das Opfer das Geld in Bitcoin umwandelte und übergab, kam es zum betrügerischen Übergriff und das Geld war weg.