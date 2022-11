Bella Hadid sorgt mit Fotos für große Besorgnis

Sie fühlte sich in der Modelwelt immer wie ein „unbefugter Eindringling“, der jede Sekunde entdeckt und hinausgeworfen werden könnte: „Ich habe mich immer gefragt, wie ein unglaublich unsicheres Mädchen mit Depressionen, Körperproblemen, Essstörungen und Panikattacken in der Öffentlichkeit in solch einem Business landen konnte. Ich habe alles überspielt und wurde zu einer guten Schauspielerin.“ Bella verriet, dass sie bereits in ihrer Kindheit mit psychologischen Problemen zu kämpfen hatte und in der Highschool Anorexie entwickelt hatte.