Was Impfaktion in Tiroler Forschungsregion brachte

Studienleiter Peter Willeit betonte am Montag vor allem den zeitlichen Aspekt. So zeichne sich die Studie vor allem dadurch aus, dass sie zeige, „wie sich die rasche Impfung eines Großteils der Bevölkerung auf die Häufigkeit von SARS-CoV-2 Infektionen auswirkte, insbesondere im Vergleich zu anderen Tiroler Bezirken, in denen die Ausrollung der Impfungen langsamer erfolgte“, führte der Professor für Epidemiologie und Public Health in einer Aussendung aus. Vergleichbare Studien gebe es nur aus Israel, wo eine ähnliche Durchimpfungsrate über einen Zeitraum von vier Monaten erzielt werden konnte, unterstrich Willeit.