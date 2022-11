„Man hätte erkennen können, was auf uns zukommt“

ÖVP nähert sich Ideologie der FPÖ an

Die aktuellen, asylpolitischen Unruhen seien ein klarer Steilpass für die FPÖ. Bei dem heiß umkämpften Thema ist Innenminister Karner mehr denn je gefordert. „Die ÖVP, die sich seit Jahren als ,Law and Order‘-Partei generiert, muss jetzt nachziehen“, spielt Vogl auf eine Ideologie-Anpassung der ÖVP in Richtung der FPÖ an. „Diese Annäherung an die FPÖ ist schon unter Sebastian Kurz erfolgt“, zeigt sich der Redakteur wenig überrascht über die innenpolitische Entwicklung.